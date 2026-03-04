Vincent Moscato ne mâche pas ses mots et monte au créneau

Vincent Moscato, ancien international du rugby reconverti en animateur et consultant, s’est vivement emporté contre des influenceurs français bloqués à Dubaï lors des récents tirs attribués à l’Iran. Présent sur place, il a exprimé son mépris en des termes crus — propos relayés par Le Parisien — dénonçant des vidéos jugées indignes et affirmant que ces comportements « font honte à la France ».

Les incidents à Dubaï interviennent dans un contexte de tensions régionales élevées. La cité-État, pôle touristique et économique très fréquenté par des expatriés et des créateurs de contenu français, a subi des frappes présentées comme une réponse iranienne à des attaques antérieures impliquant les États‑Unis et Israël, selon les éléments de reportage cités dans la couverture médiatique. Plusieurs personnalités françaises présentes à Dubaï ont été contraintes de documenter leur situation sur les réseaux sociaux, suscitant des réactions publiques.

Parmi les visages évoqués figurent l’ancienne candidate de télé‑réalité Maëva Ghennam et les artistes Bigflo et Oli, cités comme exemples de célébrités « coincées » à Dubaï. Vincent Moscato lui‑même se trouve sur place et n’a pas hésité à critiquer la façon dont certains figurent médiatiques gèrent leur présence face à la crise. Ses propos — « Quelle bande de pompes. Ils font honte à la France » — ont été repris par la presse nationale.

Vincent Moscato critique frontalement les influenceurs et se positionne depuis Dubaï

Ancien joueur devenu personnage médiatique, Vincent Moscato conserve une image publique marquée par le franc‑parler. Formé à Gaillac, il s’est notamment illustré au Sporting Club Albigeois (SCA) puis au Stade français, avant de terminer sa carrière sur le terrain au tournant des années 2000. Sur le gazon, il faisait partie d’un trio connu sous le surnom des « Rapetous », référence aux bandes dessinées évoquées dans sa biographie publique.

Après sa retraite sportive, Moscato a intégré le paysage audiovisuel français. Il a commencé comme consultant pour France Télévisions, puis a animé des émissions sur RMC — notamment le « Moscato Show » — après un passage par Sud Radio. Outre ses interventions radiophoniques et télévisées, il multiplie les activités : comédien (cinéma, télévision, théâtre, doublage) et spectacle solo en stand‑up figurent parmi ses occupations publiques.

Sa notoriété s’appuie autant sur son passé rugbystique que sur un style à la fois familier et direct, souvent qualifié de « gouaille » méridionale. Ce ton l’a conduit à des prises de position remarquées et des confrontations médiatiques. En 2024, lors d’une émission présentée par Jordan De Luxe, Moscato a commenté avec sévérité une altercation entre Inès Reg et Natasha St‑Pier dans les coulisses de « Danse avec les stars », parlant d’une « chiffonnade » et d’un moment « assez vulgaire », tout en défendant la qualité du programme.

Dans le cas présent, ses critiques envers les influenceurs bloqués à Dubaï s’inscrivent dans la continuité de ses sorties publiques : il pointe le recours aux réseaux sociaux pour des vidéos qu’il juge déplacées et n’a pas ménagé ses mots lors de déclarations relayées par la presse nationale.