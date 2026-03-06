Vincent Cassel a rejoint le casting de la saison 4 de "The White Lotus"

Vincent Cassel rejoint le casting de la saison 4 de The White Lotus, la série satirique de HBO créée par Mike White, dont le tournage est prévu en France, à Saint‑Tropez. La production annonce également la présence d’autres comédiens français, tandis que le programme, déjà tourné à Hawaï, en Sicile et en Thaïlande, s’apprête à poser ses caméras sur la Côte d’Azur, avec des prises de vue envisagées au prestigieux Château de la Messardière.

Acteur connu pour des films tels que La Haine, Les Trois Mousquetaires, la saga Ocean’s ou Saint‑Ex, Vincent Cassel intègre ainsi l’univers de la série. La production n’a pas précisé la nature exacte de son rôle — central ou secondaire — et les détails concernant son personnage restent à confirmer.

Conçue comme une fiction satirique sur les excès et les tensions de la haute société durant des séjours dans des complexes hôteliers de luxe, The White Lotus suit, saison après saison, de nouveaux groupes de clients dont les vacances tournent au drame ou au malaise social. La série a acquis une visibilité internationale et attire régulièrement des têtes d’affiche.

Tournage à Saint‑Tropez et casting français élargi

La quatrième saison devrait être tournée de fin avril à fin octobre à Saint‑Tropez, selon les informations de production, offrant un cadre correspondant à l’esthétique luxueuse de la série. Le tournage pourrait se dérouler en partie dans le Château de la Messardière, un hôtel installé dans un ancien château du XIXe siècle dominant la baie tropézienne.

Outre Vincent Cassel, la saison 4 accueillera des comédiens français déjà confirmés : Nadia Tereszkiewicz et Corentin Fila. Leur présence renforce la dimension locale annoncée par la production et permet à la série américaine d’intégrer davantage de visages hexagonaux à son casting international.

Le casting international annoncé pour cette saison inclut, entre autres, Sandra Bernhard, Helena Bonham Carter, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina et AJ Michalka. La production met ainsi l’accent sur une distribution riche et diverse, fidèle au principe de chaque saison de réunir un nouveau groupe de personnages.

La série, signée par Mike White, a jusqu’ici alterné lieux de tournage et distributions variées pour raconter des intrigues autonomes par saison, ce qui permet à HBO d’explorer des contextes géographiques et sociaux différents à chaque nouvelle livraison.