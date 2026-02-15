Vidéo raciste: Barack Obama brise enfin le silence

L’ancien président des États-Unis, Barack Obama, a pris position après la diffusion d’une vidéo générée par intelligence artificielle à caractère raciste qui le représente, ainsi que son épouse Michelle Obama, sous l’apparence de singes. Cette séquence a été relayée par le président en exercice, Donald Trump.

Donald Trump est réputé pour son hostilité envers Barack Obama et pour s’adresser à lui en employant son nom complet, « Barack Hussein Obama », en insistant sur le deuxième prénom.

La diffusion de cette vidéo, publiée la semaine dernière, a été perçue comme une nouvelle montée des tensions entre les deux hommes. Après être resté silencieux pendant quelques jours, Barack Obama a finalement réagi.

Lors d’une interview diffusée samedi dans une émission d’actualité, Obama a dénoncé ce qu’il a décrit comme un « spectacle » sur les réseaux sociaux et à la télévision, ajoutant que ceux qui, auparavant, défendaient la bienséance, les convenances et le respect de la fonction présidentielle ne semblent plus éprouver de honte.

De son côté, Donald Trump a affirmé qu’il ne présenterait pas d’excuses concernant la vidéo, qu’il n’avait pas visionné la portion montrant les Obama et que la publication avait été effectuée par son équipe et non directement par lui.