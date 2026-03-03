Victoria Mehault déclare vouloir être près de son fils

Victoria Mehault, figure connue de la télé‑réalité, voit son retour aux préoccupations personnelles contrarié par des événements internationaux : son fils, Lio, se trouve actuellement à Dubaï avec son père alors que la fermeture temporaire des aéroports et des explosions dans le ciel de la ville ont perturbé ses projets de retour. La jeune mère, très active sur les réseaux sociaux, a exprimé publiquement son anxiété et le besoin urgent de ramener son enfant en France.

Révélée au grand public par l’émission Les Marseillais, Victoria Mehault s’est imposée comme une personnalité de la télé‑réalité grâce à son tempérament, son humour et ses relations sentimentales largement médiatisées. Après des liaisons publiques avec Illan, Bastos et Nicolo, elle a ensuite entretenu une relation hors caméras avec Loren, dont elle avait longtemps préservé l’identité. C’est au moment de l’annonce de sa grossesse qu’elle a enfin présenté son compagnon à sa communauté, marquant un tournant privé dans sa communication.

Victoria a documenté sa grossesse auprès de ses abonnés et a expliqué à plusieurs reprises qu’elle avait désiré cet enfant : « Non ce n’était pas un accident, c’était vraiment voulu. […] Je voulais un enfant dans l’année. Dans tous les cas, en 2024, je voulais tomber enceinte. » Le bébé, un garçon prénommé Lio, est né le 30 septembre, jour qu’elle a décrit comme « a very special gift », précisant qu’il était arrivé le jour de son anniversaire. Les messages publiés au moment de la naissance témoignaient d’une émotion forte et d’un partage intime avec ses abonnés.

Situation en lien avec Dubaï et réactions de la mère

L’été précédent, Victoria Mehault avait annoncé la fin de sa relation avec le père de son fils, évoquant la rupture comme une blessure personnelle et un échec. Depuis, ses prises de parole publiques ont alterné entre moments de joie liés à la maternité et expressions d’inquiétude lorsqu’elle est séparée de son enfant. Actuellement, Lio est à Dubaï avec son père tandis qu’elle se trouve en France. Elle devait initialement rejoindre la ville le 2 mars pour ramener le bébé le lendemain, mais des événements survenus dans la nuit du 28 février au 1er mars 2026 — des explosions ayant provoqué la panique — ont bouleversé ces projets.

Ces événements interviennent dans un contexte régional sensible : ils seraient liés, selon plusieurs sources relayées sur les réseaux, à une riposte iranienne faisant suite à une opération militaire impliquant les États‑Unis et Israël. Les autorités locales ont déclaré tenter de garder le contrôle de la situation, mais plusieurs vols ont été annulés et des aéroports temporairement fermés, compliquant les mouvements des familles et des voyageurs.

Sur Instagram, la mère a partagé son anxiété en stories : « Je suis hyper stressée. Je me sens totalement impuissante face à tout ça et ça me rend folle. » Elle a précisé attendre la réouverture du trafic aérien et espérer que son vol prévu lundi à destination de Dubaï soit maintenu afin de pouvoir revenir en France avec son fils mardi. Parmi d’autres personnalités concernées par les perturbations, Nikola Lozina a également signalé la fermeture des aéroports.

Victoria Mehault a déclaré ne pas avoir la tête à publier davantage et a réitéré son souhait de retrouver son enfant, tout en suivant l’évolution des informations sur le trafic aérien.