Venezuela : Tarek William Saab présente sa démission à l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a annoncé mercredi la démission de Tarek William Saab de ses fonctions de procureur général du Venezuela. Selon le parlement, cette décision survient moins de deux mois après la capture, évoquée par les autorités parlementaires, du président Nicolás Maduro par l’armée américaine.

Les députés ont fait savoir qu’ils avaient reçu des lettres signées par M. Saab officialisant son départ. La même communication parlementaire signale aussi la démission d’Alfredo Ruiz Angulo de son poste de défenseur du peuple (médiateur de la République). Immédiatement après ces mouvements, l’Assemblée a nommé Tarek William Saab au rôle de défenseur par intérim, un poste qu’il avait déjà occupé entre 2014 et 2017.

En poste à la tête du parquet depuis 2017 et reconduit en 2024, M. Saab est visé par des sanctions imposées par les États-Unis. Il s’est imposé ces dernières années par une grande visibilité médiatique et une activité soutenue sur les réseaux sociaux.

Ancien gouverneur de l’État d’Anzoátegui et proche du parti au pouvoir, il a été l’une des figures centrales du dispositif judiciaire pendant la vague de répression qui a accompagné la réélection contestée de Nicolás Maduro en juillet 2024.

Contexte et implications

Ces changements interviennent alors que la présidente par intérim, Delcy Rodríguez, annonçait fin janvier l’intention d’engager une réforme du système judiciaire. La succession des démissions et la réaffectation des responsabilités soulèvent des questions sur l’orientation future des institutions chargées du contrôle et de la défense des droits.

La nomination de M. Saab au poste de défenseur intérimaire, après son long passage au parquet, relance le débat sur l’indépendance des organes de contrôle et sur la manière dont seront conduites les enquêtes et les procédures à venir, dans un contexte politique déjà tendu par les sanctions internationales et les polémiques autour de l’élection présidentielle.