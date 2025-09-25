Venezuela : séisme de 6,2 dans l’ouest, ressenti à Caracas

PAR PAYS
Un tremblement de terre de magnitude 6,2 sur l’échelle de Richter a frappé l’ouest du Venezuela mercredi 24 septembre, selon l’Institut d’études géologiques américain (USGS), et a été ressenti à Caracas. L’épicentre se situait à 24 kilomètres de Mene Grande, localité pétrolière d’une zone peu peuplée de l’État de Zulia, près du lac de Maracaibo, précise l’USGS. Des secousses ont fait vibrer des immeubles à Caracas et à Maracaibo, ont constaté des journalistes de l’AFP et des témoins contactés par téléphone.

