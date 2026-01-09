Venezuela : «Nous ne sommes ni subordonnés ni soumis aux États‑Unis», affirme la présidente par intérim
La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a affirmé jeudi 8 janvier 2026 que son pays « n’est ni subordonné ni soumis » aux États‑Unis, après la capture du président Nicolás Maduro le 3 janvier. Lors d’une cérémonie rendant hommage aux victimes de l’opération des forces américaines — qui a fait au moins 100 morts selon les chiffres officiels — elle a insisté sur la « loyauté envers le président Nicolás Maduro, qui a été enlevé », et déclaré que « personne ne s’est rendu », rappelant que « il y a eu des combats… des combats pour cette patrie ».
1 min de lecture
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires