Venezuela : «Nous ne sommes ni subordonnés ni soumis aux États‑Unis», affirme la présidente par intérim

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a affirmé jeudi 8 janvier 2026 que son pays « n’est ni subordonné ni soumis » aux États‑Unis, après la capture du président Nicolás Maduro le 3 janvier. Lors d’une cérémonie rendant hommage aux victimes de l’opération des forces américaines — qui a fait au moins 100 morts selon les chiffres officiels — elle a insisté sur la « loyauté envers le président Nicolás Maduro, qui a été enlevé », et déclaré que « personne ne s’est rendu », rappelant que « il y a eu des combats… des combats pour cette patrie ».