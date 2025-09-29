Venezuela : Maduro prêt à décréter l’état d’urgence en cas d’«agression» américaine (vice-présidente)

En Brève

Le président vénézuélien Nicolás Maduro se dit prêt à décréter l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire en cas d’« agression » des États-Unis, qui ont déployé des navires de guerre dans les Caraïbes, a annoncé lundi 29 septembre 2025 la vice-présidente Delcy Rodríguez. « Le président a signé le décret sur les troubles extérieurs », a déclaré Mme Rodríguez lors d’une cérémonie avec le corps diplomatique, précisant que ce texte « confère des pouvoirs spéciaux au chef de l’État pour agir en matière de défense et de sécurité » si les États-Unis « osent agresser notre patrie ». Une source gouvernementale, sous couvert d’anonymat, a toutefois indiqué à l’AFP que M. Maduro n’avait pas encore signé le décret : « La vice-présidente a présenté le document pour montrer que tout était prêt et que le président pouvait le promulguer à tout moment. »