Venezuela : Maduro dément les accusations de trafic de drogue et invite Trump au dialogue

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a réfuté, dans une lettre adressée à son homologue américain Donald Trump et datée du 6 septembre, les accusations de narcotrafic portées contre lui, appelant à « préserver la paix par le dialogue » alors que les États-Unis ont déployé des navires de guerre dans les Caraïbes et mené des frappes contre des bateaux. Rendue publique par la vice-présidente Delcy Rodriguez, la missive affirme que les allégations de « liens » du pouvoir vénézuélien « avec des mafias et des bandes de narcotrafiquants » sont « absolument fausses » et qualifie ces accusations de « la pire des “fake news” » visant, selon Maduro, à justifier une escalade vers un conflit armé.