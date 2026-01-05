Accueil En Brève Venezuela : Macron désapprouve la méthode visant à renverser Maduro

Venezuela : Macron désapprouve la méthode visant à renverser Maduro

Lors du Conseil des ministres de ce lundi 5 janvier, Emmanuel Macron a déclaré que la «méthode utilisée» par les États‑Unis pour capturer le président vénézuélien Nicolás Maduro n’était «ni soutenue ni approuvée» par la France, a indiqué la porte‑parole du gouvernement, Maud Bregeon. Le chef de l’État a également qualifié Nicolás Maduro de «dictateur» et estimé que son départ serait «une bonne nouvelle pour les Vénézuéliens», a-t-elle ajouté devant la presse. Emmanuel Macron avait par ailleurs été critiqué, notamment à gauche, pour sa première réaction qui ne mentionnait pas la méthode employée par Washington, a rapporté l’AFP.