Venezuela : Macron désapprouve la méthode visant à renverser Maduro
Lors du Conseil des ministres de ce lundi 5 janvier, Emmanuel Macron a déclaré que la «méthode utilisée» par les États‑Unis pour capturer le président vénézuélien Nicolás Maduro n’était «ni soutenue ni approuvée» par la France, a indiqué la porte‑parole du gouvernement, Maud Bregeon. Le chef de l’État a également qualifié Nicolás Maduro de «dictateur» et estimé que son départ serait «une bonne nouvelle pour les Vénézuéliens», a-t-elle ajouté devant la presse. Emmanuel Macron avait par ailleurs été critiqué, notamment à gauche, pour sa première réaction qui ne mentionnait pas la méthode employée par Washington, a rapporté l’AFP.
1 min de lecture
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires