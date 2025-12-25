Accueil En Brève Venezuela : libération de 60 personnes détenues après la présidentielle

Venezuela : libération de 60 personnes détenues après la présidentielle

Au moins 60 personnes emprisonnées après la présidentielle vénézuélienne de 2024, contestée par l’opposition, ont été libérées à l’occasion de Noël, a annoncé jeudi 25 décembre une ONG composée de militants des droits humains et de proches de prisonniers politiques. Ces détenus avaient été arrêtés dans le cadre de la crise politique déclenchée par la réélection en juillet du président Nicolás Maduro pour un troisième mandat, un scrutin dénoncé par l’opposition en raison d’allégations de fraude. La proclamation de la victoire de M. Maduro avait provoqué des manifestations qui ont entraîné l’arrestation d’environ 2 400 personnes, qualifiées de « terroristes » par le chef de l’État, dont plus de 2 000 ont depuis été relâchées, selon les chiffres officiels.