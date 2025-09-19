Venezuela : le déploiement américain dans les Caraïbes, une « guerre non déclarée »

PAR PAYS
BENIN WEB TV


Le ministre de la Défense vénézuélien Vladimir Padrino Lopez a affirmé vendredi 19 septembre que le déploiement militaire américain dans les Caraïbes — officiellement présenté comme une opération anti-drogue — et les frappes visant des bateaux de trafiquants présumés constituaient « une guerre non déclarée ». Lors d’un exercice militaire retransmis par la télévision publique, le général Padrino Lopez a déclaré que des personnes, qu’elles soient ou non narcotrafiquants, avaient été « exécutées » en mer des Caraïbes « sans droit à la défense » et a critiqué l’incapacité, selon lui, des forces américaines, malgré leur technologie et leur puissance, à intercepter des embarcations. Mercredi, en réponse à l’opération américaine, Caracas a lancé trois jours d’exercices militaires sur l’île caribéenne de La Orchila, à environ 65 kilomètres du continent vénézuélien, le déploiement le plus visible ordonné par Nicolas Maduro depuis l’envoi par les États-Unis il y a un mois d’une flotte navale dans les Caraïbes orientales, action que Washington justifie par la lutte contre le trafic de drogue.

