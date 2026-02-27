Vanessa Paradis, Vianney et Patrick Bruel chantent aux Enfoirés avec un plâtre

TF1 diffuse ce 27 février 2026 le nouveau spectacle des Enfoirés, enregistré à l’Accor Arena du 13 au 19 janvier 2026 au profit des Restos du Cœur. Au total, 54 personnalités ont participé aux concerts organisés dans une ambiance festive, mêlant tableaux chorégraphiés et jeux de lumière, pour soutenir l’association fondée par Coluche en 1985.

Le spectacle promet, selon la production, une succession de numéros spectaculaires ponctués de clins d’œil et d’émotions. Parmi les participants de la promotion 2026 figurent, notamment, Helena, Marine, Jarry et Styleto, ainsi que des présences signalées comme exceptionnelles : Ousmane Dembélé, Esther Abrami, McFly, Carlito et Tibo InShape.

La diffusion télévisée et la commercialisation des éditions CD/DVD contribuent au financement des actions des Restos du Cœur. Pour la période 2024/2025, l’association indique avoir accueilli plus de 1,3 million de personnes et distribué 161 millions de repas, des chiffres régulièrement cités pour mesurer l’impact des collectes liées aux spectacles et à leurs supports commerciaux.

Artistes blessés mais sur scène : récits et aménagements

La tradition des Enfoirés inclut, depuis plusieurs années, des artistes qui montent sur scène malgré des blessures ou des immobilisations. En janvier 2020, Patrick Bruel, en pleine répétition à l’Accor Arena, est victime d’une chute entraînant la rupture des ligaments croisés du genou. Opéré et immobilisé, il a néanmoins assuré les concerts, diminué mais présent, et a évoqué par la suite des douleurs persistantes liées à cet incident.

Un épisode antérieur souvent évoqué remonte à 1998 : Vanessa Paradis se présente aux concerts une semaine après un accident, la jambe dans le plâtre. Incapable de danser, elle a interprété un duo de façon statique, installée sur un piano pour son duo sur Mistral gagnant avec Maxime Le Forestier ; la présence d’Eric Cantona la portant sur scène a été largement relayée par les médias de l’époque.

Plus récemment, en janvier 2025, Vianney participe aux concerts avec le pied plâtré et des béquilles après une chute à scooter à Paris quelques jours avant les représentations. Les organisateurs adaptent certains tableaux : il chante assis pour les titres les plus posés et est ménagé dans ses déplacements, tout en restant présent aux répétitions et aux concerts.

Ces cas montrent la dimension physique des productions — chorégraphies, déplacements et scénographies — et la manière dont les équipes techniques et artistiques modulent les mises en scène pour intégrer des artistes diminués. Le spectacle de janvier 2026, enregistré à l’Accor Arena, sera diffusé le 27 février 2026 sur TF1.