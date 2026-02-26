Uruguay : premier pays à ratifier l’accord UE-Mercosur

Uruguay a pris une longueur d’avance en devenant le premier État à entériner l’accord commercial entre l’Union européenne et le Mercosur. La Chambre des députés a approuvé le texte jeudi 26 février 2026, après que le Sénat lui-même a donné son feu vert la veille.

Ce vote place Montevideo en tête d’une série de ratifications attendues : le Brésil et l’Argentine — aux côtés du Paraguay, autres membres du Mercosur — sont appelés à valider formellement l’accord dans les jours qui viennent pour que celui-ci entre pleinement en vigueur au sein du bloc sud-américain.

L’accord, signé en janvier, vise à instaurer un cadre de libre-échange plus large entre les deux rives de l’Atlantique, ouvrant la voie à des échanges commerciaux accrus et à des préférences tarifaires réciproques entre l’Union européenne et les pays du Mercosur.

Concrètement, le texte prévoit d’élargir la capacité des entreprises européennes à exporter des biens industriels et de consommation — notamment des automobiles, des équipements mécaniques ainsi que des vins et spiritueux — tout en facilitant l’accès des produits agroalimentaires sud-américains aux marchés européens.

Effets attendus sur les échanges

Les autorités estiment que l’accord devrait accroître les expéditions européennes dans plusieurs secteurs industriels, grâce à la réduction progressive des barrières douanières. En sens inverse, il ouvrira davantage la porte aux importations de viande bovine et de volaille, ainsi que de denrées comme le sucre, le riz, le miel et le soja provenant du Mercosur.

En ouvrant ces débouchés, le texte renforce les liens commerciaux entre les deux ensembles économiques et redessine les contours des flux commerciaux transatlantiques, avec des conséquences potentielles pour les filières concernées de part et d’autre.