Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, en Syrie ce week-end
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rendra en Syrie en fin de semaine, a indiqué Paula Pinho, porte-parole de la Commission européenne, lundi 5 janvier 2026, selon l’AFP. Elle se rendra d’abord en Jordanie le 8 janvier pour participer à un sommet à Amman, avant de poursuivre sa visite en Syrie puis au Liban.
