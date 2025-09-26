Uranium : Orano obtient un arbitrage en sa faveur contre le Niger

Le spécialiste français du cycle de l’uranium Orano (ex-Areva) a annoncé, le 26 septembre 2025, qu’un tribunal arbitral international a rendu une décision favorable concernant la mine d’uranium de la Somaïr, que le régime militaire au pouvoir depuis 2023 avait annoncé vouloir nationaliser en juin ; selon Orano, « le tribunal arbitral a enjoint à l’État du Niger de ne pas vendre, ni céder, ni même faciliter le transfert à des tiers de l’uranium produit par la Somaïr, retenu en violation des droits d’Orano, comme celui-ci le demandait ».