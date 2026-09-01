Côte d’Ivoire : la production d’eau potable a presque triplé en 13 ans

Le gouvernement ivoirien annonce que la production quotidienne d’eau potable a presque triplé depuis 2011. Mais l’accès reste très inégal entre villes et campagnes, et Abidjan doit encore mobiliser 7,5 milliards de dollars d’ici 2030 pour atteindre l’accès universel.

La production quotidienne d’eau potable en Côte d’Ivoire a presque triplé en treize ans, passant de 350 000 m³ en 2011 à plus d’un million de m³ en 2024, a annoncé le gouvernement ivoirien le 31 août 2026. Malgré cette progression, l’accès à l’eau reste marqué par de fortes disparités entre villes et campagnes, alors que le pays doit encore mobiliser 7,5 milliards de dollars d’ici 2030 pour son secteur de l’eau.

Depuis 2011, l’État a investi environ 654 milliards de francs CFA (près de 1,16 milliard de dollars) dans plus de 500 localités pour renforcer la production et la distribution d’eau potable. La Banque mondiale a par ailleurs accordé en juillet 2024 un financement de 825 millions de dollars pour le projet PASEA, destiné à desservir plus de deux millions de personnes dans les régions du Nord.

En 2024, 77 % des Ivoiriens disposaient d’un accès de base à l’eau, mais seuls 19 % des habitants des zones rurales bénéficiaient d’un service d’eau géré en toute sécurité, contre 51 % en zone urbaine, selon les données gouvernementales. Le taux d’accès à l’assainissement reste plus bas, à 40 % à l’échelle nationale.

L’investissement actuel dans le secteur reste inférieur à 0,5 % du produit intérieur brut, alors que le gouvernement estime nécessaire d’y consacrer 1,5 % du PIB pour répondre aux besoins identifiés d’ici 2030, année pour laquelle Abidjan vise un accès de base universel et une hausse à 55 % du taux de service géré en toute sécurité en zone rurale.

Un pacte national pour mobiliser 7,5 milliards de dollars

Ces chiffres s’inscrivent dans le Pacte national pour l’eau présenté le 15 avril 2026 à Washington, lors des Assemblées de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, par le ministre du Plan et du Développement, Souleymane Diarrassouba. Le pacte prévoit de mobiliser 7,5 milliards de dollars d’ici 2030, dont plus d’un milliard de capitaux privés, pour tendre vers l’accès universel à l’eau et à l’assainissement pour les 32 millions d’habitants du pays, tout en protégeant quatre grands bassins fluviaux.

Le pacte ivoirien a été formalisé dans le cadre de l’initiative internationale Water Forward, qui vise à sécuriser l’accès à l’eau pour un milliard de personnes dans le monde d’ici 2030. Le président Alassane Ouattara est le champion désigné de l’Union africaine pour l’agenda de l’eau en 2026, année déclarée « Année de l’eau » par l’organisation continentale.