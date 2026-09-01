12 buts en trois matchs : l’attaque du Barca déjà en feu

Le FC Barcelone a inscrit 12 buts lors de ses trois premières rencontres de Liga, avec Raphinha, Fermin Lopez, Lamine Yamal et Karim Adeyemi tous impliqués.

Le FC Barcelone a inscrit 12 buts lors de ses trois premières rencontres de la saison de Liga, affichant une efficacité offensive collective qui donne à l’entraîneur Hansi Flick de nombreuses solutions dans le dernier tiers. Une dynamique portée par plusieurs joueurs plutôt que par un seul buteur.

Les Blaugrana ont d’abord disposé d’Elche (5-0) à l’extérieur le 23 août, avant de dominer l’Athletic Bilbao (2-0) au Camp Nou le 27 août, puis de s’imposer face au Rayo Vallecano (5-2) le 31 août. Trois victoires en trois matchs, pour un total de 12 buts marqués.

Raphinha mène la course aux buts avec 5 réalisations, dont un penalty face à Elche. Fermin Lopez en compte déjà 3, inscrits contre Elche et l’Athletic Bilbao. Lamine Yamal a pour sa part trouvé le chemin des filets à deux reprises face au Rayo Vallecano, tandis que Karim Adeyemi a également participé à cette dynamique avec un but marqué contre Elche.

Cette répartition des buts entre plusieurs profils différents illustre la capacité de l’équipe catalane à multiplier les dangers sans dépendre d’un seul élément pour faire la différence.

Plusieurs menaces offensives à gérer pour les adversaires

Les défenses adverses doivent composer avec des joueurs capables de surgir aussi bien sur les côtés que dans l’axe, et de profiter des espaces créés par les mouvements collectifs de l’équipe de Hansi Flick.

Le FC Barcelone poursuivra cette série le 6 septembre, à l’occasion d’un déplacement chez Valence, pour la suite de son championnat de Liga.