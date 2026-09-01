Real Madrid: José Mourinho voit Jude Bellingham parmi les favoris au Ballon d’Or

José Mourinho estime que Jude Bellingham a les épaules pour briguer le Ballon d’Or. Après sa nouvelle prestation remarquée avec le Real Madrid, le technicien portugais a salué les qualités de leader du milieu anglais et son influence grandissante au sein de l’équipe merengue.

José Mourinho estime que Jude Bellingham possède toutes les qualités pour prétendre au Ballon d’Or. L’entraîneur du Real Madrid a notamment mis en avant le leadership et l’influence du milieu de terrain anglais. Bellingham s’est encore illustré dimanche lors de la large victoire du Real Madrid face à Malaga (4-0) en Liga, en inscrivant l’un des buts de son équipe.

Pour Mourinho, les performances de l’international anglais dépassent largement le cadre de ses statistiques. Le technicien portugais considère que son influence dans le jeu et sa capacité à guider ses partenaires font de lui un sérieux candidat à la prestigieuse récompense individuelle. « Bellingham n’est pas seulement un joueur de haut niveau, mais aussi un leader », a déclaré Mourinho après la rencontre.

Arrivé au Real Madrid avec de grandes attentes, Bellingham s’est rapidement imposé comme l’un des cadres de l’effectif merengue. Sa polyvalence, son activité au milieu de terrain et son efficacité offensive ont renforcé son statut parmi les meilleurs joueurs de sa génération. Alors que la course au Ballon d’Or s’annonce particulièrement disputée, le soutien de Mourinho vient ainsi renforcer les arguments en faveur du jeune Anglais.







