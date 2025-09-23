Un réseau pouvant menacer l’Assemblée générale de l’ONU démantelé à New York (autorités)

PAR PAYS
Un réseau composé de plus de 300 serveurs et de 100 000 cartes SIM, susceptible de paralyser les télécommunications à New York, a été démantelé avant l’Assemblée générale de l’ONU, ont annoncé mardi 23 septembre les autorités américaines. Dans un communiqué cité par l’AFP, le Secret Service américain — chargé de la protection des hautes personnalités politiques — a précisé que ces dispositifs, outre la possibilité de passer des appels téléphoniques anonymes contenant des menaces, pouvaient servir à une large palette d’attaques visant les télécommunications. Le texte évoque notamment la mise hors service d’antennes-relais de téléphonie mobile, la conduite d’attaques par déni de service et la facilitation de communications anonymes et cryptées entre acteurs potentiellement malveillants et organisations criminelles.

