Un policier jugé à la CRIET pour un dépôt Mobile Money impayé de 570 000 FCFA

Un agent de la Police républicaine a comparu ce lundi 12 janvier 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le fonctionnaire de police est poursuivi pour abus de confiance après une opération de Mobile Money dont le paiement n’a pas été honoré.



L’affaire remonte à une plainte déposée par une gérante d’un point de dépôt et de retrait d’argent électronique. Selon les éléments du dossier, le policier avait effectué deux dépôts auprès de ce kiosque: 300 000 FCFA via MTN Mobile Money et 270 000 FCFA via Moov Money, pour un total de 570 000 FCFA.

Après la validation des opérations, il n’aurait toutefois jamais remis les fonds correspondant à ces dépôts à la plaignante, qui a saisi la justice.



Au cours de l’audience, la victime a expliqué devant la Cour que, malgré plusieurs démarches visant à obtenir le règlement des sommes dues, elle n’avait pas été remboursée.

L’examen du dossier a montré que la somme de 270 000 FCFA créditée via Moov Money n’aurait pas été utilisée, tandis que la partie de 300 000 FCFA enregistrée sur le réseau MTN aurait été employée pour des paris sportifs en ligne, selon les informations recueillies par la presse.



Lors de son audition, le policier a reconnu les faits tout en soulignant qu’il n’avait pas eu, selon lui, d’intention frauduleuse délibérée et a indiqué son incapacité à rembourser immédiatement les montants exigés.



La CRIET a décidé de renvoyer l’affaire pour un examen plus approfondi des responsabilités et des circonstances de l’opération. La suite de la procédure est attendue lors des prochaines audiences, fixées à une date ultérieure en février 2026.

