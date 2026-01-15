Accueil En Brève Un nouveau pétrolier saisi dans les Caraïbes, annoncent les États‑Unis

Les forces armées américaines ont annoncé, jeudi 15 janvier, la saisie d’un nouveau pétrolier sous sanctions dans les Caraïbes, dans le cadre d’une campagne visant à faire pression sur le Venezuela et ses exportations de pétrole. Le navire, identifié comme le Veronica, « est un nouveau pétrolier qui brave » le blocus décidé par Donald Trump vis‑à‑vis du pétrole vénézuélien, a indiqué le commandement militaire pour les Amériques sur X en annonçant l’opération. Il s’agit du sixième pétrolier saisi dans ce cadre, et cette action intervient alors que les États‑Unis veulent exploiter les hydrocarbures du pays après avoir capturé son président Nicolás Maduro.