Un juge américain bloque provisoirement le licenciement de plus de 500 salariés de Voice of America

En Brève

Dans un arrêt consulté par l’AFP, le juge fédéral Royce Lamberth a ordonné la suspension des licenciements prévus pour mardi 30 septembre, jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu. Le magistrat considère que l’administration Trump n’a pas respecté les obligations de l’USAGM, l’agence fédérale chargée de la supervision des médias publics et autorité de tutelle de Voice of America (VOA).