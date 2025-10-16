Un comité de l’ONU accuse la France de graves violations des droits des enfants migrants

En Brève

Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC) a accusé, dans un rapport rendu public jeudi 16 octobre, la France de violations « graves et systématiques » des droits des enfants migrants non accompagnés, estimant que ces mineurs sont trop souvent abandonnés faute de pouvoir prouver leur âge. Les experts du Comité soulignent que nombre de ces enfants, privés d’accès au système de protection de l’enfance, se retrouvent sans-abri, privés de soins de base et contraints de vivre dans des conditions « dégradantes ».

