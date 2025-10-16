En Brève

Un appel téléphonique entre Trump et Poutine prévu ce jeudi

1 min de lecture
Google News Commenter
BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
729 vues

Un entretien téléphonique entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine est prévu jeudi 16 octobre 2025, a indiqué à l’Agence France-Presse un haut responsable de la Maison Blanche, confirmant une information du site Axios. Cet échange survient la veille de la visite à la Maison Blanche du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui entend obtenir de son homologue américain des missiles de croisière Tomahawk.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ
Publicité
Publicité
À NE PAS MANQUER