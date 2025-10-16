Un appel téléphonique entre Trump et Poutine prévu ce jeudi

En Brève

Un entretien téléphonique entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine est prévu jeudi 16 octobre 2025, a indiqué à l’Agence France-Presse un haut responsable de la Maison Blanche, confirmant une information du site Axios. Cet échange survient la veille de la visite à la Maison Blanche du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui entend obtenir de son homologue américain des missiles de croisière Tomahawk.

