UMOA-Titres lance à Lomé une plateforme de cotation et de négociation des titres publics

À Lomé, mardi 27 janvier 2026, l’Agence régionale UMOA‑Titres a dévoilé UTMarché, sa nouvelle plateforme de cotation et de négociation des titres publics destinée au marché secondaire des huit États membres de l’Union monétaire ouest‑africaine (UMOA). Présentée en marge de la 8ᵉ Rencontre du marché des titres publics (REMTP), l’application a été activée en présence de la directrice générale d’UMOA‑Titres, Oulimata Ndiaye Diassé, et du gouverneur de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Jean‑Claude Kassi Brou.

Conçue pour centraliser et diffuser en temps réel les informations relatives aux bons et obligations du Trésor, UTMarché vise à offrir une visibilité accrue sur les cours, les volumes échangés et les rendements. Selon les responsables de l’agence, la plateforme doit permettre aux différents acteurs — émetteurs publics, investisseurs institutionnels et intermédiaires — de disposer d’une base commune de données facilitant la formation des prix et la prise de décision.

Les promoteurs de l’outil mettent en avant plusieurs objectifs opérationnels : renforcement de la transparence des transactions, amélioration de la liquidité sur le marché secondaire et réduction des asymétries d’information entre vendeurs et acheteurs. À leur niveau, les autorités espèrent qu’une meilleure lisibilité des offres et des demandes favorisera la confiance des investisseurs et assouplira la négociation des titres publics.

Fonctions techniques, enjeux pour les États et réactions institutionnelles

UTMarché est présentée comme un instrument de marché destiné à consolider la crédibilité du marché régional des titres publics. UMOA‑Titres indique que la plateforme centralisera les cotations et fournira des indicateurs quotidiens et historiques, utiles tant pour les services des Trésors que pour les acteurs privés. L’agence souligne l’importance d’une remontée d’informations standardisée pour améliorer la comparabilité des instruments émis par les différents États membres.

Pour les pays émetteurs, l’accès à un marché secondaire plus fluide et plus transparent représente un levier potentiel pour optimiser le coût du financement public. Des intervenants présents aux REMTP ont rappelé que des marchés secondaires actifs peuvent, en théorie, conduire à une réduction des primes de risque exigées par les investisseurs, à condition que la liquidité et la qualité des données soient effectivement garanties.

La BCEAO, représentée par son gouverneur Jean‑Claude Kassi Brou, a salué le lancement en insistant sur le rôle structurant d’initiatives visant à renforcer l’intégration financière régionale. UMOA‑Titres a relayé l’événement sur ses réseaux sociaux : un message publié sur le compte Twitter officiel de l’agence le 27 janvier 2026 annonce la mise en service d’UTMarché lors des REMTP 2026