Ukraine : Zelensky annonce une rencontre prochaine avec Trump

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi sur les réseaux sociaux qu’il avait convenu d’une « rencontre au plus haut niveau » avec le dirigeant américain Donald Trump dans un avenir proche, une initiative visant à accélérer les efforts pour mettre fin à la guerre avec la Russie ; Zelensky a ajouté que « beaucoup de choses peuvent être décidées avant le Nouvel An ».