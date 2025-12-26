La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Ukraine : Zelensky annonce une rencontre prochaine avec Trump

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi sur les réseaux sociaux qu’il avait convenu d’une « rencontre au plus haut niveau » avec le dirigeant américain Donald Trump dans un avenir proche, une initiative visant à accélérer les efforts pour mettre fin à la guerre avec la Russie ; Zelensky a ajouté que « beaucoup de choses peuvent être décidées avant le Nouvel An ».

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
33 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant