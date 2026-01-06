La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Ukraine : Washington soutiendra la force européenne en cas d’attaque russe (projet de déclaration)

La « coalition des volontaires », composée principalement d’alliés européens de Kiev, s’apprête à annoncer que sa future « force multinationale pour l’Ukraine » bénéficiera d’un engagement américain à soutenir la force en cas d’attaque russe après un éventuel cessez-le-feu, selon un projet de déclaration du sommet de Paris obtenu par l’AFP mardi 6 janvier. La trentaine de dirigeants réunis mardi après-midi à l’Élysée, en présence d’émissaires américains et du président ukrainien Volodymyr Zelensky, se disent prêts à fournir à l’Ukraine des garanties politiquement et juridiquement contraignantes qui seront activées lorsque le cessez-le-feu entrera en vigueur, précise le texte, ajoutant que les partenaires de la coalition et les États-Unis joueront un rôle vital, dans une coordination étroite, pour l’apport de ces garanties de sécurité. Le projet indique en outre que le cessez-le-feu serait supervisé par les Américains, avec une participation des membres de la coalition, formulation susceptible d’évoluer à la marge, selon des sources diplomatiques.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
253 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant