Ukraine : Washington soutiendra la force européenne en cas d’attaque russe (projet de déclaration)

La « coalition des volontaires », composée principalement d’alliés européens de Kiev, s’apprête à annoncer que sa future « force multinationale pour l’Ukraine » bénéficiera d’un engagement américain à soutenir la force en cas d’attaque russe après un éventuel cessez-le-feu, selon un projet de déclaration du sommet de Paris obtenu par l’AFP mardi 6 janvier. La trentaine de dirigeants réunis mardi après-midi à l’Élysée, en présence d’émissaires américains et du président ukrainien Volodymyr Zelensky, se disent prêts à fournir à l’Ukraine des garanties politiquement et juridiquement contraignantes qui seront activées lorsque le cessez-le-feu entrera en vigueur, précise le texte, ajoutant que les partenaires de la coalition et les États-Unis joueront un rôle vital, dans une coordination étroite, pour l’apport de ces garanties de sécurité. Le projet indique en outre que le cessez-le-feu serait supervisé par les Américains, avec une participation des membres de la coalition, formulation susceptible d’évoluer à la marge, selon des sources diplomatiques.