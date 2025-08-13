-Publicité-

Plus rien ne semble aller dans le sens du vent comme aime l’encore président ukrainien et ancien humoriste de son état Volodymyr Zelensky.

D’abord ce sont ses propres citoyens qui ont brisé le verre de glace avec des manifestations répétées contre la corruption de son régime, lesquelles manifestations ont poussé le parlement a adopté une loi anti-corruption que Zelensky s’est empressé de promulguer pour sauver la face devant les nombreuses accusations qui l’accablent, lui et son entourage de profiter de la guerre pour s’enrichir en planquant les donations des occidentaux dans des paradis fiscaux et dans l’acquisition de biens immobiliers un peu partout avec la complicité de ses amis oligarques qui détiennent les rênes du pouvoir à Kiev.

Ensuite le vice-président américain J.D Vance a sonné la fin de la récréation. Plus de financement américain de la guerre en Ukraine, plus de fournitures en équipements militaires pour soutenir Zelensky contre les troupes russes qui ne cessent de percer et de conquérir encore et toujours de nombreux territoires ukrainiens devant des militaires ukrainiens désemparés, épuisés et qui n’arrivent pas à élaborer des stratégies pour stopper l’avancée de l’armée russe. C’est évidemment un coup dur qui sans doute va ramollir les velléités guerrières d’un pantin que les Européens utilisent à leur guise pour prétendre donner des coups à la Russie avec les nombreuses sanctions dont les effets n’ont fait que flop.

Enfin et c’est la plus grande désillusion à la fois de Zelensky et des Européens, ce 15 août 2025 en Alaska aux États-Unis les deux présidents les plus puissants au monde Vladimir Poutine et Donald Trump vont se rencontrer pour discuter des modalités de la fin de la guerre russo-ukrainienne. La certitude est que ces deux hommes ne vont pas se rencontrer si au préalable l’essentiel n’avait pas été discuté et acté. Et selon des sources dans l’administration Trump dont Fox News une chaîne de télé proche des Républicains s’est fait l’écho, tout n’est plus qu’une question de jours car les négociateurs américains et russes se sont entendus pour que la Crimée reste russe de même que les territoires conquis durant les 3 ans que dure cette guerre. Il n’est plus question de rétrocéder le Donbass ni Lougansk encore moins les nouvelles villes et nouveaux villages conquis ces dernières semaines par l’armée russe à l’Ukraine.

Donald Trump comme on le connaît sans langue de bois a affirmé qu’il ne voulait pas de Zelensky lors de la rencontre en Alaska alors que ce dernier fait des pieds et des mains avec l’appui de ses amis européens pour être présent à la table de discussion. D’ailleurs tout semble indiquer que même la demande allemande faite à Trump de discuter au préalable avec les Européens pour prendre en compte leur position avant de rencontrer Poutine s’est soldée par un refus catégorique de l’administration américaine.

Sans prendre le risque d’aller trop vite en besogne, les jours de Volodymyr Zelensky à la tête de l’Ukraine sont désormais comptés et il s’agira de son remplacement par un personnage de consensus capable de garantir les accords et de préserver également les intérêts américains dans le pays. Fait notable Vladimir Poutine avait déjà à plusieurs reprises affirmé que l’Ukraine et la Russie sont un même peuple et que son pays aidera à la reconstruction de tout ce qui avait été détruit par la guerre. D’ailleurs dans les territoires sous contrôle russe, la reconstruction est déjà en cours.

C’est donc une grande désillusion et une grande perte pour le président français Emmanuel Macron et les Européens dans leur bras de fer pour faire plier Poutine. Et surtout une grande perte pour les Ukrainiens qui se sont sacrifiés 3 ans durant à supporter malgré eux un Zelensky rusé, profiteur qui a refusé toute négociation de paix alors qu’il lui était simple de dénazifier son pays en se séparant du commando Azov et de tous ceux qui font de son territoire un laboratoire pour préparer la destruction de la Fédération de Russie en l’occurrence l’OTAN.

Volodymyr Zelensky c’est sans doute la fin. Et le choix de l’Alaska pour entériner la fin de la guerre est tout un symbole car ce territoire a été cédé par l’empire russe en 1867 aux USA contre la modique somme de 7 millions de dollars.