Brésil : Virginia Fonseca annonce sa rupture avec Vinicius Jr

L’influenceuse brésilienne Virginia Fonseca a annoncé sa séparation d’avec Vinicius Jr, quelques heures après avoir assisté à un match du Real Madrid au Santiago Bernabéu. Cette rupture, survenue après sept mois de relation publique, intervient à moins d’un mois du début de la Coupe du monde 2026, où l’attaquant madrilène est attendu avec la sélection brésilienne.

Virginia Fonseca, influenceuse brésilienne de 27 ans et l’une des personnalités les plus suivies d’Amérique latine avec 54,8 millions d’abonnés sur Instagram, a annoncé vendredi 15 mai sa séparation d’avec l’attaquant du Real Madrid Vinicius Jr, 25 ans. La publication, accompagnée d’une photographie des deux protagonistes, est intervenue quelques heures après que Virginia Fonseca avait assisté au Santiago Bernabéu, à Madrid, au match Real Madrid-Real Oviedo (2-0), vêtue d’une veste floquée aux couleurs du joueur.

Dans son message, Virginia Fonseca a indiqué avoir « beaucoup [donné] » au cours de leur relation, et déclaré préférer « avoir la maturité d’y mettre fin plutôt que de rester là où cela n’a plus sa place ». Elle a conclu en souhaitant à Vinicius « beaucoup de bonheur et de succès » et en demandant au public de « respecter cette situation ». Vinicius Jr n’a fait aucune déclaration publique dans les heures suivant l’annonce.

Les deux personnalités avaient rendu leur relation publique en octobre 2025. Moins d’une semaine avant l’annonce de la séparation, Virginia Fonseca avait démenti des rumeurs de rupture dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux : « Nous allons très bien, suivez bien. Vous me verrez très vite à Madrid avec lui. » Le 6 avril, Vinicius Jr avait publié un message pour l’anniversaire de la jeune femme à l’attention de ses 60 millions d’abonnés.

La rupture intervient à moins d’un mois du début de la Coupe du monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Le Brésil entame sa campagne le 13 juin face au Maroc, au stade de MetLife, à East Rutherford, dans le New Jersey. Virginia Fonseca est mère de trois enfants issus d’une précédente relation avec le chanteur brésilien Zé Felipe.