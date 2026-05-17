Niels Schneider : « Il y a des zones d’ombre » sur l’affaire Patrick Bruel

Niels Schneider, présent à Cannes pour soutenir Virginie Efira et défendre plusieurs projets, a pris position sur les accusations visant Patrick Bruel, appelant à la prise en compte de la parole des plaignantes. Ses déclarations, tenues sur la Croisette alors qu’il est attendu dans le film La Bataille de Gaulle, ont relancé le débat public sur la façon dont l’industrie culturelle gère les témoignages d’agression sexuelle.

Interrogé par la presse, l’acteur a résumé sa position par une injonction ferme : « il faut écouter les femmes ». Il a souligné la difficulté pour une partie du public d’admettre la véracité des accusations lorsque la personne mise en cause occupe une place importante dans l’imaginaire collectif. Ces propos s’inscrivent dans un contexte de fortes tensions au sein du cinéma et du spectacle français.

Aux côtés de Niels Schneider, la réalisatrice Monia Chokri, présidente du jury de la Caméra d’or cette année, a estimé qu’il n’était plus possible pour le milieu culturel « de faire comme avant ». Elle a dénoncé ce qu’elle a qualifié d’« hypocrisie franco-française » face à la continuité des représentations publiques de l’artiste, citant le fait que Patrick Bruel se produisait toujours sur la scène du théâtre Édouard-VII.

Réactions publiques et éléments des plaintes

Les prises de parole interviennent alors que plusieurs plaintes ont été déposées contre Patrick Bruel. En mars 2026, Daniela Elstner, directrice générale d’Unifrance, a porté plainte pour tentative de viol et agression sexuelle, évoquant des faits présumés datant de 1997 lors du Festival du film français d’Acapulco, au Mexique.

Par ailleurs, une plainte distincte porte sur des faits présumés de viol datant de 2009, qui se seraient déroulés lors du Festival du film britannique de Dinard, dont Patrick Bruel était président. Ces éléments ont contribué à l’élargissement de l’affaire dans les médias.

Le dossier s’est encore enrichi du témoignage de Karine Viseur, attachée de presse belge, qui a accusé l’artiste d’agressions sexuelles pour des faits remontant à 2010. Ces signalements se juxtaposent à d’autres récits publiés dans la presse et sur les réseaux.

Dans ses interventions publiques à Cannes, Niels Schneider a également pointé la réaction des fans, notant que l’adulation rend parfois la reconnaissance des faits plus difficile : « Ça montre à quel point quand quelqu’un est aimé … c’est difficile pour eux d’admettre les actes de cette personne. … Et il y a toujours un doute », a-t-il déclaré.

Patrick Bruel conteste l’ensemble des accusations qui lui sont imputées. Un témoignage récent et une plainte déposée par Flavie Flament — relative à un viol sur mineure en 1991 — figurent parmi les éléments susceptibles d’impacter la lecture publique et judiciaire de l’affaire.