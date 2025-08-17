Ukraine : selon Zelensky, le refus de Moscou d’un cessez‑le‑feu complique la situation

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé le refus de la Russie d’appliquer un cessez‑le‑feu, estimant que ce rejet complique la mise en œuvre du plan de paix défendu par Donald Trump après sa rencontre avec Vladimir Poutine. Selon lui, Moscou ignore de nombreux appels à la trêve et n’a pas fixé de date pour cesser les tirs, ce qui rendra nécessaires des efforts importants pour convaincre la Russie d’accepter une coexistence pacifique durable avec ses voisins, a‑t‑il écrit sur ses réseaux sociaux dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 août.