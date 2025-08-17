PAR PAYS
En Brève

Ukraine : selon Zelensky, le refus de Moscou d’un cessez‑le‑feu complique la situation

Par BENIN WEB TV
Nigeria : deux chefs jihadistes arrêtés

Mali : Paris dénonce des «accusations sans fondement» visant le Français arrêté

Ukraine : Macron, Starmer et Merz réuniront en visio la «coalition des volontaires» dimanche 17 août

Prêtre condamné pour viol sur mineur abandonne sa nomination à l’évêché de Toulouse

La France presse Israël d’abandonner son projet de colonie en Cisjordanie (diplomatie)

Washington propose à Kiev des garanties de sécurité proches de l’OTAN, sans adhésion (source diplomatique anonyme)

Zelensky attendu à Washington lundi pour rencontrer Donald Trump, selon Kiev

Mette Frederiksen juge Netanyahu «un problème en soi»

Après Trump-Poutine, Viktor Orbán : «Le monde est plus sûr qu’hier»

Riazan : onze morts après l’explosion d’une usine d’armement

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé le refus de la Russie d’appliquer un cessez‑le‑feu, estimant que ce rejet complique la mise en œuvre du plan de paix défendu par Donald Trump après sa rencontre avec Vladimir Poutine. Selon lui, Moscou ignore de nombreux appels à la trêve et n’a pas fixé de date pour cesser les tirs, ce qui rendra nécessaires des efforts importants pour convaincre la Russie d’accepter une coexistence pacifique durable avec ses voisins, a‑t‑il écrit sur ses réseaux sociaux dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 août.

