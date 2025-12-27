Ukraine : plus d’un million de foyers privés d’électricité autour de Kiev après des frappes russes
Plus d’un million de foyers ont été privés d’électricité à Kiev et dans sa région après de nouvelles frappes russes massives, a indiqué samedi l’opérateur privé DTEK. Selon l’entreprise, la première attaque a coupé le courant à plus de 700 000 clients samedi matin, tandis que 400 000 autres ont été déconnectés dans la région entourant la capitale. DTEK, qui a annoncé ces chiffres sur Telegram, a précisé travailler au rétablissement du courant.
