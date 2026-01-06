Accueil En Brève Ukraine : Macron, Starmer et Zelensky s’engagent en faveur d’une force multinationale après le cessez-le-feu

Ukraine : Macron, Starmer et Zelensky s’engagent en faveur d’une force multinationale après le cessez-le-feu

Le 6 janvier, le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont signé à Paris une déclaration d’intention relative au déploiement d’une force multinationale après un cessez-le-feu en Ukraine, une perspective néanmoins lointaine. À l’issue d’une réunion des alliés de Kiev organisée pour afficher un front uni face à Moscou, près de quatre ans après le début de l’invasion russe, Emmanuel Macron a indiqué que cette force, à l’étude depuis plusieurs mois, devait « apporter une forme de réassurance le jour d’après le cessez-le-feu ».