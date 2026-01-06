Ukraine : Macron, Starmer et Zelensky s’engagent en faveur d’une force multinationale après le cessez-le-feu
Le 6 janvier, le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont signé à Paris une déclaration d’intention relative au déploiement d’une force multinationale après un cessez-le-feu en Ukraine, une perspective néanmoins lointaine. À l’issue d’une réunion des alliés de Kiev organisée pour afficher un front uni face à Moscou, près de quatre ans après le début de l’invasion russe, Emmanuel Macron a indiqué que cette force, à l’étude depuis plusieurs mois, devait « apporter une forme de réassurance le jour d’après le cessez-le-feu ».
1 min de lecture
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires