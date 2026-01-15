La suite après la publicité
Ukraine : Macron affirme que la France fournit aujourd’hui les deux tiers du renseignement

Le président français Emmanuel Macron a affirmé, jeudi 15 janvier lors de ses vœux aux armées sur la base aérienne d’Istres, que la France fournissait à l’Ukraine « les deux tiers » des capacités de renseignement nécessaires dans son conflit contre la Russie, précisant que les 34 pays de la Coalition des volontaires finançaient « 100 % » des moyens accordés à Kiev. Il a ajouté : « Là où l’Ukraine était éminemment dépendante des capacités de renseignement américaines à une écrasante majorité il y a un an, aujourd’hui, les deux tiers sont fournis par la France. »

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
