Ukraine : Londres réunit samedi les responsables occidentaux de la sécurité

Le ministre des Affaires étrangères britannique David Lammy et le vice‑président américain J.D. Vance accueilleront samedi une réunion des conseillers à la sécurité nationale européens et américains, a annoncé le cabinet du Premier ministre Keir Starmer. Le cabinet a précisé que cette rencontre constituerait «une occasion cruciale pour discuter des progrès à accomplir pour parvenir à une paix juste et durable» en Ukraine. Keir Starmer s’était par ailleurs entretenu auparavant par téléphone avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.