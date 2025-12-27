Accueil En Brève Ukraine : l’agence anticorruption met en cause des députés et tente de perquisitionner des bureaux gouvernementaux

L’agence anticorruption ukrainienne, le Nabu, a accusé samedi plusieurs députés d’avoir accepté des pots‑de‑vin en échange de leur vote au Parlement et a indiqué qu’un scandale est survenu peu après le départ du président Volodymyr Zelensky pour les États‑Unis. Sur Telegram, le Nabu affirme avoir « mis au jour un groupe criminel organisé comprenant des membres actuels du Parlement » qui « recevaient systématiquement des avantages illégaux pour voter à la Rada ». Des enquêteurs ont tenté de perquisitionner des locaux de comités parlementaires à Kiev, mais en ont été empêchés par les forces de sécurité, a précisé l’agence.