Ukraine : l’agence anticorruption met en cause des députés et tente de perquisitionner des bureaux gouvernementaux
L’agence anticorruption ukrainienne, le Nabu, a accusé samedi plusieurs députés d’avoir accepté des pots‑de‑vin en échange de leur vote au Parlement et a indiqué qu’un scandale est survenu peu après le départ du président Volodymyr Zelensky pour les États‑Unis. Sur Telegram, le Nabu affirme avoir « mis au jour un groupe criminel organisé comprenant des membres actuels du Parlement » qui « recevaient systématiquement des avantages illégaux pour voter à la Rada ». Des enquêteurs ont tenté de perquisitionner des locaux de comités parlementaires à Kiev, mais en ont été empêchés par les forces de sécurité, a précisé l’agence.
1 min de lecture
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires