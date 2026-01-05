Accueil En Brève Ukraine : la Russie revendique la prise de Grabovské dans la région de Soumy

Ukraine : la Russie revendique la prise de Grabovské dans la région de Soumy

La Russie a annoncé lundi 5 janvier 2026 avoir pris le contrôle de la localité de Grabovské, dans la région de Soumy, au nord-est de l’Ukraine, une zone proche de la frontière russe où Kiev avait signalé fin décembre une offensive. Le ministère russe de la Défense a précisé, dans son rapport quotidien, que «les unités du groupement de troupes Nord ont pris le contrôle de la localité de Grabovské… à la suite d’opérations actives». L’armée ukrainienne avait indiqué en décembre 2025 des combats dans ce secteur après le franchissement de la frontière par des soldats russes pour y lancer une offensive. Selon l’AFP, les forces russes occupent déjà plus de 200 km2 de territoire dans la région de Soumy, plus à l’ouest.