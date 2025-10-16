Ukraine : la livraison possible de Tomahawk à Kiev aurait contraint Poutine à appeler Trump

En Brève

Les discussions évoquant une possible fourniture par les États-Unis de missiles de longue portée Tomahawk à l’Ukraine ont, selon le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriï Sybiga, contraint le président russe Vladimir Poutine à contacter son homologue américain Donald Trump. Sur le réseau X, jeudi, Andriï Sybiga a estimé que l’échange téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine prouve que la simple évocation des missiles Tomahawk a suffi à ramener Poutine au dialogue avec les États-Unis.

