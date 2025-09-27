Ukraine : Kiev accuse Moscou d’isoler la centrale de Zaporijjia du réseau depuis quatre jours

Le samedi 27 septembre, l’Ukraine a accusé la Russie d’avoir isolé la centrale nucléaire de Zaporijjia du réseau électrique ukrainien depuis quatre jours, dans le but, selon Kiev, de la « voler » en la rattachant au réseau sous contrôle russe, au mépris des risques pour sa sécurité. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriï Sybiga, a appelé sur son compte X « toutes les nations préoccupées par la sûreté et la sécurité nucléaires » à faire comprendre clairement à Moscou que « son pari nucléaire doit cesser ».