Ukraine : début des pourparlers trilatéraux Ukraine-Russie-États-Unis à Genève

Mardi 17 février 2026, en début d’après-midi, Genève a vu s’ouvrir une nouvelle session de discussions réunissant des responsables russes, ukrainiens et américains, ont indiqué les équipes impliquées. L’information a été relayée simultanément par le négociateur en chef de Kiev et par un membre de la délégation russe, qui a confirmé la tenue des échanges aux journalistes présents.

Sur sa page Facebook, l’ancien ministre de la Défense ukrainien Roustem Oumerov a annoncé que Kiev lançait un nouveau cycle de négociations organisé selon un format trilatéral associant l’Ukraine, les États-Unis et la Russie. Le message soulignait l’engagement de son pays à participer à ces pourparlers, sans détailler pour l’instant les points à l’ordre du jour.

Du côté russe, une source au sein de l’équipe présente à Genève a confirmé aux journalistes la tenue de cette réunion à trois. Cette double confirmation — ukrainienne et russe — a été rendue publique peu après l’ouverture des travaux.

Aucun communiqué n’a, dans l’immédiat, précisé la composition exacte des délégations, la liste des sujets qui seront abordés ni la durée prévue de cette série d’entretiens. Les organisateurs se sont pour l’heure limités à confirmer le format et le démarrage des échanges.

Un format tripartite scruté

La configuration réunissant simultanément Kiev, Moscou et Washington attire une attention particulière, car elle engage directement les trois acteurs au cœur des tensions. Les observateurs attendent désormais des précisions sur les objectifs concrets de ces entretiens et sur les éventuelles suites qui en découleront.

Les prochaines communications officielles devraient préciser l’agenda des discussions, ainsi que les représentants mandatés par chaque pays. En attendant, les déclarations publiées restent laconiques et renvoient à la nécessité d’attendre des comptes rendus plus détaillés émanant des délégations.