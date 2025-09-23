Typhon: une dizaine de grandes villes du sud de la Chine à l’arrêt

Les autorités chinoises ont annoncé, mardi 23 septembre, la suspension du travail, des cours et des transports à Shenzhen ainsi que dans une dizaine de grandes villes du sud, touchant des dizaines de millions de personnes à l’approche du typhon Ragasa. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la municipalité de Shenzhen avertit que le typhon devrait « provoquer de graves impacts liés au vent, à la pluie, aux vagues et aux inondations à partir de la nuit du 23 septembre » et invite la population à ne pas sortir sauf nécessité, à l’exception du personnel de secours et des agents assurant les services essentiels.