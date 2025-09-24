Typhon Ragasa : une digue cède à Taïwan, au moins 14 morts

Au moins 14 personnes sont mortes et 30 sont portées disparues après la rupture d’une digue naturelle formée sur la rivière Mataian par un glissement de terrain dans l’est de Taïwan, ont annoncé mercredi 24 septembre les autorités locales. Les bilans, encore provisoires, ont été publiés alors que les opérations de secours se poursuivent dans la zone sinistrée.

La rupture s’est produite mardi, au moment où le super typhon Ragasa frappait l’île, libérant les eaux d’un lac formé en amont de la rivière Mataian. Le flot a emporté un pont, inondé une ville voisine et piégé des centaines de personnes, compliquant les efforts de recherche et de sauvetage face aux conséquences du glissement de terrain, des inondations et du passage du typhon.