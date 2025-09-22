PAR PAYS
Typhon Ragasa : Shenzhen prépare l’évacuation de 400 000 personnes

Par BENIN WEB TV
Les services d’urgence de la mégapole du sud de la Chine, Shenzhen, ont annoncé l’évacuation d’environ 400 000 personnes à l’approche du super typhon Ragasa, qui se trouvait lundi 22 septembre après-midi dans le détroit de Luçon, entre le sud de Taïwan et le nord des Philippines, selon l’AFP. Wang Changxiao, directeur des services de prévention des catastrophes au bureau de gestion des urgences de Shenzhen, a précisé dans un message publié lundi sur les réseaux sociaux que la ville relogerait et déplacerait en priorité les habitants des abris temporaires, des zones basses et du littoral.

