Tunisie: Moein Chaâbani nommé sélectionneur des Aigles de Carthage

La Fédération tunisienne de football a trouvé le successeur d’Hervé Renard. Après plusieurs semaines d’incertitude, Moein Chaâbani quitte le RS Berkane pour prendre les rênes de la sélection nationale, avec l’accord du club marocain.

La Tunisie a enfin trouvé son nouveau sélectionneur. Après un parcours décevant lors de la Coupe du monde 2026 et un intérim de courte durée assuré par Hervé Renard pour les deux dernières rencontres des Aigles de Carthage, la Fédération tunisienne de football a officialisé l’arrivée de Moein Chaâbani à la tête de la sélection. L’information a été confirmée par le RS Berkane, où le technicien tunisien officiait depuis deux ans et demi. Dans un communiqué, le club marocain a indiqué avoir reçu une demande officielle de la Fédération tunisienne afin de libérer son entraîneur, pourtant sous contrat jusqu’au 30 juin 2027.

Le RS Berkane révèle également que Chaâbani avait déjà été approché à deux reprises par les dirigeants du football tunisien avant cette troisième tentative, finalement concluante. Conscient de l’importance de la mission de sélectionneur national, le club a choisi de ne pas s’opposer au départ de son entraîneur. « Compte tenu de l’importance particulière que représente la fonction de sélectionneur national, ainsi que de la portée patriotique qu’implique le fait de répondre à l’appel de son pays, le RS Berkane a fait preuve de compréhension à l’égard de cette demande », souligne le communiqué.

Le club marocain précise que cette décision s’inscrit dans le cadre des excellentes relations entre les instances footballistiques marocaines et tunisiennes, ainsi que dans l’esprit de coopération qui unit les deux pays. À 44 ans, Moein Chaâbani hérite d’une sélection en quête de renouveau après une campagne mondiale particulièrement compliquée. Son travail accompli au RS Berkane, ponctué de résultats convaincants et de plusieurs succès sur la scène nationale et continentale, a convaincu la Fédération tunisienne de lui confier la reconstruction des Aigles de Carthage. Sa nomination marque le début d’un nouveau cycle pour la Tunisie, qui espère retrouver rapidement les sommets du football africain et renouer avec des performances à la hauteur de ses ambitions.