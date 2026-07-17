Permis de conduire au Bénin : un parcours de formation renforcé

La réforme annoncée par l’Agence nationale des transports terrestres durcit l’accès au permis de conduire. Les candidats devront suivre un volume minimal de cours, réussir séparément le code et la conduite, puis passer une évaluation en circulation réelle. Aucun tarif unique de formation n’a toutefois été fixé par l’État.

L’obtention du permis de conduire au Bénin entre dans une nouvelle phase. Les modalités de formation et d’examen sont revues afin de mieux encadrer l’apprentissage des futurs conducteurs et de renforcer la sécurité routière.

Avant l’épreuve théorique, les candidats devront justifier d’au moins 60 heures de cours de code et de 30 heures de formation pratique au sein d’une auto-école agréée. Le code et la conduite seront désormais deux étapes distinctes. La réussite au code donnera lieu à une attestation permettant de poursuivre le parcours vers l’examen pratique.

Pour accéder à cette seconde épreuve, le candidat devra suivre une formation pratique d’au moins six mois ou justifier de 120 heures de conduite effective. Ces heures devront être retracées dans un livret d’apprentissage et une fiche de suivi délivrés par l’auto-école. Selon les précisions publiées par plusieurs médias béninois, le parcours accéléré repose sur la justification de ces 120 heures, sans imposer dans tous les cas l’attente de six mois.

L’examen pratique sera également plus exigeant. Au-delà des manœuvres sur une aire dédiée, les candidats seront évalués en circulation réelle, notamment en zone urbaine et sur des axes routiers. Le seuil de réussite est fixé à 14/20 aussi bien pour le code que pour la conduite.

La réforme prévoit en outre de nouvelles catégories, dont B1 pour les tricycles et quadricycles à moteur, ainsi que BEA pour les véhicules à boîte automatique. Une dérogation d’âge pourra être accordée, sous conditions et avec autorisation parentale, aux candidats de 17 ans révolus pour certaines catégories.

La question du coût reste au centre des préoccupations. Les informations ayant fait état d’un permis à près de 700 000 FCFA ne correspondent pas à un tarif officiel. Ce montant a été présenté comme une simulation liée au parcours accéléré par des acteurs du secteur. À ce stade, aucun texte public ne fixe un prix uniforme pour la formation en auto-école.

Cette nouvelle architecture place donc la qualité de l’apprentissage et l’expérience de conduite au cœur de la délivrance du permis. Son application concrète sera particulièrement suivie par les candidats, les auto-écoles et les usagers de la route.