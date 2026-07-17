Léa Salamé clôture sa première saison au JT de France 2 sans annoncer son retour à la rentrée

Le vendredi 24 mai 2024, Léa Salamé a présenté son dernier journal télévisé de la saison sur France 2, un rendez-vous qui a aussitôt capté l’attention des téléspectateurs. Cette édition du 20 Heures marquait la fin de sa première saison à la tête du principal journal télévisé du service public, et c’est par une absence remarquée qu’elle a conclu sa prestation. En effet, la journaliste n’a pas prononcé la formule habituelle invitant le public à la retrouver à la rentrée, un détail qui a rapidement alimenté les spéculations sur son avenir professionnel dans les médias, d’autant plus que le contexte autour de la possible candidature politique de son compagnon, Raphaël Glucksmann, soulève des questions quant à l’exercice de son rôle dans les prochains mois.

Après plusieurs mois de présence régulière à la présentation du 20 Heures, Léa Salamé a tenu à remercier ses téléspectateurs lors de cette dernière édition. Toutefois, la journaliste a choisi de ne pas diffuser la traditionnelle annonce de retour à la rentrée, une pratique courante chez les présentateurs de journaux télévisés. Cette absence de formule a immédiatement éveillé la curiosité et a été largement commentée sur les réseaux sociaux et dans les médias spécialisés. Si pour certains il s’agit d’un simple détail de forme, d’autres y voient un indice éventuel d’un changement à venir dans son parcours professionnel au sein de France Télévisions.

Une saison marquée par les enjeux liés à la vie personnelle de la journaliste

Léa Salamé est une figure incontournable du journalisme audiovisuel en France. Passée par plusieurs chaînes d’information en continu, elle s’est surtout imposée auprès du grand public grâce à l’émission On n’est pas couché, animée par Laurent Ruquier. Depuis, elle est devenue l’une des valeurs sûres de France 2 avec des émissions telles que Vous avez la parole, On est en direct et plus récemment Quelle époque !. Son incursion à la présentation du journal télévisé de 20 Heures représente une évolution importante de sa carrière.

Le possible retrait de Léa Salamé de la présentation du JT intervient dans un contexte où son compagnon, Raphaël Glucksmann, eurodéputé et philosophe engagé, est régulièrement cité parmi les personnalités susceptibles de se lancer dans la course à l’élection présidentielle française. Cette hypothèse politique soulève des interrogations sur l’indépendance éditoriale et la gestion d’un éventuel conflit d’intérêt au sein de France Télévisions.

En effet, si Raphaël Glucksmann officialisait sa candidature, il serait difficile pour la journaliste de continuer à présenter le journal télévisé sans que ne soit remis en question le principe d’impartialité qui doit animer le service public audiovisuel. Dans ce type de situation, il est courant que les médias envisagent un retrait temporaire ou un changement de rôle pour la journaliste concernée afin de prévenir toute accusation de partialité.

Pour l’heure, ni Léa Salamé, ni France Télévisions n’ont communiqué officiellement sur une décision concernant sa présence ou son départ à la rentrée prochaine. Aucune annonce formelle n’a été faite quant à une éventuelle réorganisation autour de la présentation du 20 Heures. Le silence des intéressés entretient donc le suspense sur ce dossier, d’autant plus que l’absence de formule finale lors de ce dernier journal de la saison demeure un élément ouvert à interprétation.