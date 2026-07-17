Nagui : il accompagne une classe sur N’oubliez pas les paroles et se marie un an plus tard avec Nathalie Loriot, choriste de l’émission

Sur le plateau du célèbre jeu télévisé musical N’oubliez pas les paroles, diffusé sur France 2 et animé par Nagui, une belle histoire d’amour a vu le jour entre Nathalie Loriot, choriste de l’émission, et Pascal, un spectateur venu accompagner une classe scolaire. Cette rencontre imprévue est devenue le début d’une histoire familiale forte et inspirante, témoignant que derrière les coulisses des émissions télévisées peuvent naître des liens personnels durables et surprenants.

Nathalie Loriot, connue pour sa présence régulière en tant que choriste dans N’oubliez pas les paroles, a partagé sur ses réseaux sociaux des détails émouvants sur cette aventure sentimentale. Pascal, venu au départ en accompagnant un groupe d’élèves sur le plateau, était alors un jeune homme célibataire, vivant à Paris en colocation. Leur union a rapidement évolué, défiant les différences d’âges et les parcours de vie, puisqu’elle avait 11 ans de plus, trois enfants et une carrière artistique bien établie. Après un an seulement de relation, les deux amoureux se sont mariés, et la naissance de leur fille Georgia a suivi peu après, marquée également par une épreuve difficile avec une fausse couche.

Dans ses confidences, Nathalie évoque la métamorphose de leur couple qui, au-delà d’un simple lien sentimental, s’est transformé en un véritable partage de vie. Elle insiste sur le soutien mutuel et la construction d’un « empire », preuve d’une complicité profonde fondée sur l’amour et la confiance. Ce récit se veut aussi un hommage à la patience et à la détermination, puisque Pascal, initialement « pas prêt » à s’engager, a su pleinement s’investir dans cette histoire unique. La petite Georgia est aujourd’hui le symbole vivant de cette union, un véritable trésor familial.

Nathalie Loriot : une déclaration d’amour publique à son mari Pascal

Sur ses publications, Nathalie a livré une déclaration émouvante accompagnée de photos souvenirs. Elle décrit Pascal comme un homme libre, jusqu’à leur rencontre sur le plateau, où la magie a opéré. « Quand il a signé avec moi, il n’était pas prêt, enfin si ! J’avais 11 ans de plus, 3 enfants et j’étais artiste… un dossier quoi ! » a-t-elle écrit, avant de raconter comment leur vie a rapidement changé. Un an après leur mariage, Georgia est née, après une étape douloureuse marquée par une fausse couche.

Elle poursuit en évoquant comment ce couple a réussi à dépasser les obstacles et à bâtir ensemble un projet de vie solide. « Avec lui, j’ai trouvé le vrai grand A et le partage de toute une vie », confie-t-elle, soulignant la force de leur engagement réciproque. Nathalie a également célébré leur neuvième anniversaire de mariage en partageant un souvenir de leur lune de miel à Bangkok, un lieu chargé d’émotions où ils sont retournés récemment avec leur fille.

Le message partagé sur les réseaux a suscité de nombreuses réactions chaleureuses et admiratives. Les internautes ont salué la sincérité de cette déclaration d’amour, certains qualifiant ce couple d’exemple inspirant. L’histoire de Nathalie et Pascal illustre ainsi comment des rencontres simples et inattendues, même dans un cadre professionnel ou médiatique, peuvent conduire à des relations authentiques et durables.