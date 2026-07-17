Abomey-Calavi: 52 interpellations et d’importantes saisies lors du démantèlement de deux ghettos à Godomey

​Une équipe du commissariat de l’arrondissement de Godomey a mené une opération coup de poing le mercredi 15 juillet 2026. Cette intervention a permis de démanteler deux ghettos, d’interpeller cinquante-deux suspects et de saisir plusieurs produits illicites.

​Les forces de l’ordre ont ciblé deux zones réputées pour abriter des activités illicites dans la commune d’Abomey-Calavi. Menées dans la même journée, les deux opérations ont visé la zone de Hêvié-Liclan pour la première descente et un ghetto situé au niveau de l’ancien marché de Togoudo pour la seconde.

​Selon le compte rendu de la police, les personnes arrêtées sur ces lieux s’adonnaient au trafic, à la commercialisation ainsi qu’à la consommation de produits psychotropes, s’installant dans ces ghettos pour agir à l’abri des regards.

​Des produits psychotropes, du chanvre indien et des motos saisis

​La perquisition minutieuse des deux sites a permis aux policiers de réaliser une saisie significative soit 285 comprimés psychotropes et une quantité non négligeable de chanvre indien saisis. Des pipes spécifiquement destinées à la consommation de chanvre indien, une somme d’argent en numéraire, plusieurs téléphones portables ainsi que d’autres effets saisis sont placés sous consigne pour les besoins de l’enquête. La police a également saisi quatre motocyclettes d’origine douteuse.

​Les 52 individus interpellés lors de cette double opération seront présentés au procureur de la République. La suite de la procédure devra déterminer les charges pénales retenues contre chacun d’eux.

​Cette descente s’intègre dans le cadre de la lutte permanente menée par les forces de sécurité contre le trafic de stupéfiants et la prolifération des ghettos dans la commune d’Abomey-Calavi.