Abomey-Calavi: 52 interpellations et d’importantes saisies lors du démantèlement de deux ghettos à Godomey
Une équipe du commissariat de l’arrondissement de Godomey a mené une opération coup de poing le mercredi 15 juillet 2026. Cette intervention a permis de démanteler deux ghettos, d’interpeller cinquante-deux suspects et de saisir plusieurs produits illicites.
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Les forces de l’ordre ont ciblé deux zones réputées pour abriter des activités illicites dans la commune d’Abomey-Calavi. Menées dans la même journée, les deux opérations ont visé la zone de Hêvié-Liclan pour la première descente et un ghetto situé au niveau de l’ancien marché de Togoudo pour la seconde.
Selon le compte rendu de la police, les personnes arrêtées sur ces lieux s’adonnaient au trafic, à la commercialisation ainsi qu’à la consommation de produits psychotropes, s’installant dans ces ghettos pour agir à l’abri des regards.
Des produits psychotropes, du chanvre indien et des motos saisis
La perquisition minutieuse des deux sites a permis aux policiers de réaliser une saisie significative soit 285 comprimés psychotropes et une quantité non négligeable de chanvre indien saisis. Des pipes spécifiquement destinées à la consommation de chanvre indien, une somme d’argent en numéraire, plusieurs téléphones portables ainsi que d’autres effets saisis sont placés sous consigne pour les besoins de l’enquête. La police a également saisi quatre motocyclettes d’origine douteuse.
Les 52 individus interpellés lors de cette double opération seront présentés au procureur de la République. La suite de la procédure devra déterminer les charges pénales retenues contre chacun d’eux.
Cette descente s’intègre dans le cadre de la lutte permanente menée par les forces de sécurité contre le trafic de stupéfiants et la prolifération des ghettos dans la commune d’Abomey-Calavi.
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