Bénin: le ministère de la Justice dénonce une arnaque à la grâce présidentielle et annonce des poursuites

Le ministère de la Justice et de la Législation du Bénin a fermement mis en garde les populations, ce jeudi 16 juillet 2026, contre des réseaux d’escroquerie ciblant les détenus et leurs familles.

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Des individus malveillants contactent les familles de détenus leur réclament de l’argent en leur promettant de faciliter leur inscription sur une prétendue liste de grâce présidentielle.

​Selon le communiqué officiel, les auteurs de ces manœuvres frauduleuses n’hésitent pas à usurper l’identité de magistrats ou de diverses autorités administratives pour duper leurs victimes et donner de la crédibilité à leurs requêtes financières.

​Le ministère a tenu à clarifier formellement les règles en vigueur. Pour le garde des sceaux, aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne peut être exigé, accepté ou n’est nécessaire pour l’obtention d’une grâce présidentielle, d’une libération conditionnelle ou d’un aménagement de peine. Verser de l’argent ne garantit ni ne facilite en rien l’accès à ces mesures.

Aucune autorité carcérale, pénitentiaire ou tiers intermédiaire, précise t-il n’intervient dans l’évaluation des conditions légales d’éligibilité La grâce présidentielle relève selon lui de la seule prérogative du président de la République. Elle ne dépend d’aucun calendrier préétabli, ce qui signifie qu’aucune date ou échéance ne peut être promise ou garantie par qui que ce soit.

​Tolérance zéro et poursuites judiciaires systématiques

​Le garde des Sceaux a rappelé que la sélection des bénéficiaires s’effectue sur la base exclusive des critères définis par la loi. Il a averti que toute personne prétendant pouvoir influencer ou accélérer ce processus contre rémunération s’expose à de graves sanctions pénales.

​À cet effet, des instructions fermes ont été données aux procureurs de la République pour engager des poursuites judiciaires systématiques contre les auteurs de ces pratiques illégales.

​Le ministre invite les détenus, leurs familles et leurs proches à faire preuve de la plus grande vigilance, à ne verser aucune somme d’argent et à dénoncer immédiatement toute sollicitation suspecte auprès des autorités compétentes.